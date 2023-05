Lancia un gattino in un dirupo e posta il video su TikTok |  «E' malato | vabbuò»

'Sta circolando in rete un video in cui un ragazzo tiene in mano undi pochi mesi e, come se niente fosse, loin un dirupo dopo aver detto che è malato'. Accade a Benevento, e la nota di denuncia della Lndc Animal Protection mette nero su bianco un ...Benevento . 'Sta circolando in rete un video in cui un ragazzo tiene in mano undi pochi mesi e, come se niente fosse, loin un dirupo dopo aver detto 'è malato'. Il filmato, che in pochissimo tempo è diventato virale, ha scatenato l'indignazione di tutte le ...Shiba Inuil suo gettone BONE sulla piattaforma di criptovaluta Shiba Inu ha lanciato il suo ...Meme Coin Big Eyes Coin potrebbe detronizzare PEPE Coin e Shiba Inu La moneta meme del...

Lancia gattino in un burrone filmando la terrificante scena, scatta la ... greenMe.it

«E' malato, vabbuò...». Dopo aver detto queste parole ha lanciato in un dirupo un gattino . Sta provocando indignazione e sconcerto il video pubblicato da ...Si riprende mentre tiene in braccio un gattino, poi guarda il cucciolo e lo lancia in un dirupo uccidendolo. Un ragazzino della provincia di Avellino è protagonista di un crudele video che sta ...