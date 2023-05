L’Amica Geniale 4 | il set si sposta nella Galleria Principe

Motore!' esclama una ragazza con'accento romano, la sua voce è'unica che si sente nella Galleria Principe di Napoli perché in queste ore ScottoJonno è diventato il set de4, la ...In televisione ha avuto un ruolo ne, in Gomorra e ultimamente ne Le indagini di Lotita Lobosco 2 . Come ormai noto, non sarà'unico volto a ritornare in Mare Fuori 4 . Si parla da ...... Centro Produzione Rai di Napoli Per la Radio: 1) Dott.ssa Debora Rosciani: Radio 24 Per il Cinema: 1) Film Commission Campania 2) Produzione Bastardi di Pizzofalcone 3) Produzione...

Set blindato alla Galleria Principe di Napoli per “L'Amica Geniale 4” (GALLERY) NapoliToday