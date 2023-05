Lago di Como | icona del turismo in Italia | tra mete rinomate e posti meno conosciuti

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 23 maggio 2023) Life&People.it Uno degli angoli più belli e suggestivi del Bel Paese e al tempo stesso veradi villeggiatura anche per tantissimi stranieri, soprattutto vip. Parliamo deldiche lungo le sue sponde accoglie ogni anno, soprattutto in estate, visitatori di ogni genere. La cornice dello specchio d’acqua incastonato tra le montagne, i giardini, le ville, i borghi dalla storia affascinante, i sentieri da esplorare, le traversate in battello ed i tanti alberghi di lusso, lo collocano come meta che le star di tutto il mondo amano visitare. Ildiamato dai vip L’resta tra le destinazioni più ricercate e sognate per le vacanze. Certamente alcune località spiccano più di altre grazie allo loro fama e tra queste, come meta esclusiva, primeggia il ...