L’affogato al caffè virale

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Nella prima settimana di maggio, praticamente ogni account Instagram è stato invaso da immagini di un delizioso affogato alservito in una tazzina vintage bianca e blu, con il logo di Vivoli Gelateria, un’istituzione fiorentina situata in Via Isola delle Stinche. La ricetta più popolare del mese è senza dubbio questo affogato aldi Firenze, che ha attirato l’attenzione degli utenti dei social media e ha creato una lunga fila davanti al negozio. Scoprire da dove è nata questa ossessione collettiva è più facile di quanto sembri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sam youkilis (@samyoukilis) Il primo a condividere su Instagram questa specialità alè stato il fotografo e filmmaker Sam Youkilis, responsabile della campagna di comunicazione per la sfilata di ...