«L' acqua mi ha tolto tutto | anzi no»

Leggi su panorama

(Di martedì 23 maggio 2023) Da Ghibello, Deborah Dirani Oggi ho buttato via la mia vita, o almeno un pezzo, e nemmeno di quelli piccoli. Ho buttato via un’agenda azzurra che tenevo all’università e in cui, con un penna rosa, avevo scritto i miei primi racconti, pensando che tanto avrei fatto la professoressa di latino. Ho buttato via una rubrichetta nera Moleskine tutta rovinata che aveva 20 anni e conteneva i numero di telefono di un vecchio capo della Mobile di Bologna, parecchi Carabinieri e un paio di generali, vecchie testimonianze di un passato di cronista di nera che non voglio lasciare andare. La stessa agendina nera che conteneva il numero del mio amico Giovanni, quell’amico che mi insegnò la bellezza di Asimov e Philip Dick, mi regalò un cattura sogni indiano che mi ha seguito in mille traslochi ma che, anche lui, è stato spazzati via dall’. E così oggi, del mio amico Giovanni, ...