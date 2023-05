La verità sulla giuria di Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 maggio 2023) Ma quindi qual è il destino delladicon le? Da settimane si rincorrono i rumors relativi alla nuova edizione del talent ballerino in salsa Vip condotto da Milly Carlucci. Tra chi ipotizzava un cambio radicale della, chi sosteneva che sarebbe mutata solo per metà e chi invece lasciava intendere la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.