La tradizione indoeuropea | le radici del nostro avvenire

(Di martedì 23 maggio 2023) Si è spento oggi il noto studioso degli indoeuropei Jean Haudry. Ha insegnato a lungo linguistica e sanscrito presso l’Università di Lione III (1966-1998) ed è stato direttore degli studi di linguistica comparata all’École pratique des hautes études. Presso l’ateneo lionese Haudry ha fondato nel 1982 l’Istituto di Studi indoeuropei. In italiano è stata tradotta nel 2011 la sua opera più celebre Gli indoeuropei (Edizioni di Ar, pp. 216, € 22). Ecco il testo a sua firma pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2018. IPN Gli indoeuropei non sono una popolazione preistorica, ovvero l’insieme degli abitanti di un sito definito dagli studiosi della preistoria nello spazio e nel tempo a partire da un «fossile guida»: nessun sito può essere attribuito loro con certezza. Solo gli antenati immediati di qualche popolo indoeuropeo storico possono essere definiti in questi termini: ...