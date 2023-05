La storia di Rapito | che si rifà al libro Il caso Mortara di Daniele Scalise | aveva colpito anche Steven Spielberg Dal 25 maggio al cinema

(Di martedì 23 maggio 2023) A un anno di distanza dalla presentazione di Esterno notte sulMoro, Marco Bellocchio ritorna al Festival di Cannes con, tra i film italiani in concorso insieme a La chimera di Alice Rohrwacher e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. Il regista de I pugni in tasca scava ancora nel passato, questa volta conduce nel 1858 a Bologna, in una famiglia ebrea a cui viene sottratto, per volere del Papa, uno dei loro figli. Festival di Cannes: i film italiani Palma d’oro dellaguarda le foto Leggi ...

... reduce dalla vittoria di un David di Donatello , si presenta oggi martedì 23 maggio in tarda serata come primo paladino del cinema italiano in concorso , presentando. Ladi un bambino ...... avendo diretto la versione originale e non musicale dellanel 1985, con Whoopi Goldberg , ...dalla mafia, finisce accusato di omicidio Vai alla FotogalleryLa veradel bambino ebreodal papa (1996) di Daniele Scalise, sullareale del bambino ebreo Edgardo Mortara che a metà '800 fu strappato dalla propria famiglia per essere ...

Marco Bellocchio a Cannes con 'Rapito': "Ho lavorato con grande coinvolgimento, senza voler condannare la vio… la Repubblica

Il regista ha confermato di aver scritto al Papa per chiedergli di vedere il suo ultimo film tratto da una tremenda storia vera.Attendo. LEGGI ANCHE: Rapito, la conversione dello scandalo Anche Steven Spielberg si era interessato alla storia, vi ha influenzato Quando ho letto il libro di Vittorio Messori, tutto in difesa del ...