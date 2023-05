"Scusate, ecco delle buste per voi": lo sposo consegna agli invitati le foto dellache fa sesso con il testimone di nozze. Una notizia che sta facendo il giro del web e che riguarda una vicenda di tradimento che ha scosso un matrimonio in pieno festeggiamento. Il racconto ...E ciò che va in scena nonle aspettative, nove minuti di applausi alla première di ieri. ... lo sceriffo di Osage County, entra inconsapevole così nel circuito, si innamora (e si) con ...'Taggami, quando scoprirai che ti', si legge. Il giallo si è infittito quando laha eliminato il suo account, alimentando le voci del possibile tradimento. Chi avrà ragione

La sposa tradisce lo sposo con il testimone: la prova nelle foto consegnate agli invitati al matrimonio Gazzetta del Sud

Durante un matrimonio, lo sposo ha rivelato agli invitati che la sposa aveva avuto una relazione con il suo testimone, presentando foto del loro incontro sessuale . Questa storia è stata condivisa sul ...La sposa ha fatto sesso con il testimone dello sposo. A raccontarlo è stato proprio l’uomo tradito e la storia è finita sul podcast The Unfiltered Bride, condotto dalle wedding planner Georgina e Beth ...