La solitudine di Allegri | che finalmente s' è tolto la maschera

(Di martedì 23 maggio 2023) Alla fine laè caduta. “Io sono il primo che sembra impermeabile a tutto, ma a livello psicologico è una roba allucinante”. O forse, chissà, è stato lui stesso a voler mostrare il suo vero volto, mettendo da parte almeno per una sera le battute e l'ironìa tagliente. Non è facile fare il dirigente e il gestore, l'allenatore e pure lo “psicologo”. Perché intanto quella patina da santone a cui tutto scivola addosso, quella di chi è capace di cavare filosofia anche nella tragedia (sportiva), è diventata forse troppo pesante dopo l'ennesimo ribaltone giudiziario, dopo i quattro gol subiti a Empoli. Troppo pesante anche per l'allenatore della Juventus: non si esce indenni da una stagione del genere nemmeno se sei cresciuto al Gabbione di Livorno e ti chiami Max, che pure a fare il parafulmine un po' c'aveva fatto il callo. C'aveva trovato ...

"Sono il primo che sembra impermeabile a tutto, ma a livello psicologico è una roba allucinante”, ha detto l'allenatore della Juventus a proposito della nuova penalizzazione, definita uno "stillicidio ...Eppure chi ha combinato questo disastro non è Allegri e non lo sono neppure i calciatori, per quanto mediocri essi siano. La colpa è di un ex presidente arrogante e spregiudicato e di un paio di ...