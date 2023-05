La sinistra è tornata ai metodi degli anni ' 70 | ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Non è un caso che la polemica politica sia esplosa al Salone del libro di Torino,– perlapostcomunista italiana – la cultura (come pure l'informazione) non è altro che la politica fatta con altri mezzi. È dunque rivelatore l'irrompere esplicito della politica al Salone, ma soprattutto è emblematico il suo irrompere nella (vecchia) chiassosa forma dell'intolleranza contro chi – come Eugenia Roccella - ha un pensiero diverso da quello dominante. Infatti la forma che l'egemonia dellaassume quando la stessaè al governo è quella del “pensiero unico” che non lascia spazi e non riconosce legittimità a visioni diverse. Quando poi al governo va il centrodestra e nel discorso pubblico cominciano a entrare narrazioni diverse, quella pretesa egemonica si manifesta come intolleranza esplicita ...