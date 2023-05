La sigaretta elettronica si surriscalda e gli esplode in tasca | 29enne ustionato ad Ancona

(Di martedì 23 maggio 2023) È rimastounche adsi trovava all’interno di uno studio dentistico in Corso Carlo Alberto quando improvvisamente la sua, che teneva in, è esplosa. Ferito a una gamba, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla, che lo hanno medicato sul posto e poi lo hanno condotto in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Non è la prima volta che un fatto simile accade: nel febbraio 2020 una ragazza di Torre del Greco, in provincia di Napoli, rimase ustionata perché colpita di striscio dalla fiammata partita dalla batteria dellache teneva nelladel giubbotto. Il caso più grave risale al 2019 ed è avvenuto in Texas: un 24enne di nome ...

