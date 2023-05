La sfilata Dior Cruise celebra l’arte di Frida Kahlo 

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 23 maggio 2023) Life&People.it Sotto una scrosciante pioggia nella splendida cornice del Collegio di San Ildefonso a Città del Messico va in scena la2024. Simbolismo, femminismo, ode alla cultura messicana, al suo artigianato e soprattutto, al suo simbolo più famoso, il volto indiscusso di Mexico City:Kahlo. La metamorfosi da ibridi bozzoli a coloratissime farfalle è il main topic scelto da Maria Grazia Chiuri per rappresentare al meglio la collezione, tra creatività ribelle e arte surrealista. Un grande omaggio a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo, tenutosi in quello che la Direttrice Creativa ha definito un “luogo dell’anima”.Kahlo e il suo inconfondibile stile, hanno vissuto nuovamente all’interno del cortile dell’Antiguo Colegio de San Ildefonso, luogo in cui l’artista messicana ...