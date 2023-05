La settimana è iniziata in salita | con una pendenza quasi estrema

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023) Mentre è in pieno svolgimento il vecchio quanto celebre Giro d’ Italia ciclistico, un altra serie di eventi, negativi e anche più, soprattutto itineranti, sta tenendo in guardia gli italianinon stop, h. 24 nel linguaggio dei più giovani. Ancora in atto, seppur in via di esaurimento, il disastro abbattutosi in Romagna, in Sicilia, durante il fine, ha iniziato a scalpitare l’ Etna, eruttando una quantità di cenere, nera e spessa, che ha oscurato per un bel pò il cielo di Catania. Ha concluso quindi l’esibizione depositandosi dappertutto sulla città, arrivandoa paralizzarla. Intanto il mare di fronte a quella costa ha dato dimostrazione di forza, danneggiando i recenti interventi di adeguamento realizzati sulla struttura portuale. La serie nera, la qualificazione è quella appropriata,, per l’Italia sembra non ...