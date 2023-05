La rivelazione shock di Fabrizio Corona | “Prendo 4 pillole di Cialis al giorno per dimagrire”

(Di martedì 23 maggio 2023) Ladi: “dialnon smette di far parlare di sé: l’ex paparazzo, infatti, ha confessato di prendere 4di, farmaco usato per trattare la disfunzione erettile, alper dimagrarire. Ospite del podcast Gurulandia,ha dichiarato a proposito del suo benessere fisico: “100al. Faccio 3 massaggi a settimana, faccio le lampade”. Alla domanda del conduttore se fosse vero che assuma quattrodial, l’ex paparazzo ha risposto: “Me l’ha ...

Cosa significa accettare tutti i cookie Il brand della influencer più famosa La curiosità per la vita privata degli influencer Il presunto flirt della regina delle influencer Ladel ...Laarriva a quasi cinque anni dalla tragedia dalla voce di uno dei partecipanti a quella riunione nell'aula del tribunale di Genova, dove è in corso il processo per il crollo che ...L'ex star di The O. C. Rachel Bilson di aver recentemente perso un lavoro a causa di alcune sue dichiarazioni pubbliche relative alla sua vita ...

Il processo - Crollo del ponte Morandi a Genova, la rivelazione shock: «Già nel 2010 sapevamo che era a rischio» LaC news24

Terra Amara racconta le avventure di due famiglie rivali quella degli Akkaya e degli Yaman e si intrecciano con la dolce e sfortunata Zuleyha. Una soap ...A marzo i giganti tedeschi hanno effettuato un cambio shock nella loro dirigenza, con il 35enne allenatore Julian Nagelsmann sollevato dai suoi incarichi all'Allianz Arena. Le redini della dirigenza ...