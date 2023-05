La rivelazione di Cristina Scuccia | “Sono innamorata di una persona in Spagna”

(Di martedì 23 maggio 2023) Proprio durante questa settimana, la Naufragaha deciso di aprirsi con la sua compagna Helena e ha lasciato trapelare alcune notizie sulla sua vita sentimentale. Curiosa di scoprire qualcosa in più, Ilary apre il collegamento con la Zona Nomination e introduce il discorso dicendo: “Inizi a lasciarti andare e racconti cose importanti della tua vita” e le mostra così una clip. A quanto pare, il cuore dinon è poi del tutto libero. La Naufraga, infatti, ha confessato di aver conosciuto unaa Madrid: “È entrata in punta di piedi. È unaa cui tengo tanto.felicissima di aver incontrato questae spero stia ancora lì ad aspettarmi”. “Ci pensi spesso a questa?” chiede ...

Accanto a lei, laKovani , giovanissima (ha 22 anni), occhi neri, volto da bambina e labbra carnose, un volto che potrebbe diventare quello di una star. In silenzio è diversa ......Spina, Marco Castaldi, Monica Stambrini, Federico Brugia. Per anni ha fatto parte della ... Vincitore a soli 10 anni del contest "Mallorca Talent" e del premio "artista" dell'' ...Al Corriere della Sera il popolare conduttore fa unainaspettata sulla moglie: " Sapevo ... e l'ex Suorsfodera il primo bikini in tv

La clamorosa rivelazione dell'ex Suor Cristina all'Isola dei Famosi: "Sì, sono fidanzata" Corriere dello Sport

Proprio durante questa settimana, la Naufraga Cristina Scuccia ha deciso di aprirsi con la sua compagna Helena e ha lasciato trapelare alcune notizie sulla sua vita sentimentale. Curiosa di scoprire ...La concorrente non smette di stupire dopo il suo passato in convento: "Inizio a sconfiggere tante paure e a lasciarmi andare..." ...