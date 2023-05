La rinascita di Lukaku e un finale aperto

(Di martedì 23 maggio 2023) L' Inter ha fallito la prova del nove fermandosi a otto vittorie consecutive. Romelu, invece, l'ha superata. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Inter, la rinascita di Lukaku: nessuno come lui da marzo Sky Sport

Lautaro Martinez trova invece la prima rete di questa annata nella gara successiva (3-0 casalingo allo Spezia), su assist proprio di Lukaku. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez guidano il mese da sogno ...La doppietta col Sassuolo è un altro chiaro segnale dell’ultimo periodo: Romelu Lukaku è vicino al 100% della forma fisica ora Romelu Lukaku al top per il finale di stagione. La doppietta col Sassuolo ...