La Rai e le nuove fiction “firmate” dall’autore de ‘Le più belle frasi di Osho” e da Luca Barbareschi Si parla anche di una serie sulla caduta di Mussolini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) La “destra-centro” affila le armi per “cambiare la narrazione del Paese“, per citare il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, e per liberare il servizio pubblico “da qualche piccolo Stalin che ancora circola nei corridoi di Viale Mazzini”, il pensiero del ministro Sangiuliano espresso durante un’ospitata da Fabio Fazio a “Che Tempo che fa“. La nuova agognata egemonia, tema caroall’esponente di Fdi Federico Mollicone e al nuovo dg Rai Giampaolo Rossi, passaattraverso la. Forse più dei tg edei programmi intrattenimento, Maria Pia Ammirati, direttrice di Raiconsiderata in quota Pd ma ben vista a destra, è stata allertata. “Sul versante identitario c’è la riscoperta dell’epopea dannunziana di Fiume, ‘intesa come vero Sessantotto italiano, prima del Sessantotto ...