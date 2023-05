La provocazione hot di Irina Shayk a Cannes 2023 | look trasparente e sexy

(Di martedì 23 maggio 2023) Ieri sera aBritish Vogue e Chopard hanno organizzato un evento di gala nel lussuoso Hotel Martinez e tra le star che vi hanno partecipato c’era, che ancora una volta come suo accompagnatore ha scelto lo stilista Riccardo Tisci Per l’occasione ha deciso di osare il più possibile, provocando i presenti con un outfit che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Ha indossato un abito nudo con la gonna midi e dei cristalli intorno al collo, un modello minimal in total black realizzato con un unico veloche ha rivelato chiaramente il completino intimo. Sia tanga che reggiseno a triangolo sono decorati con l’iconica stampa monogram di Gucci e mettono in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Infatti la modella ha deciso di indossare un ...

E forse a mo' dianche la superstar dei Boston Celtics è arrivato alla partita con un look total - white, dalla testa ai piedi. 'White' sì, ma '' neppure un po', visto le pessime ...Lei spiega che, alcune foto, le ha pubblicate semplicemente comedopo le tante lamentale che stavano arrivando sui suoi scatti ritenuti troppo: 'Sono sincera, non avrei mai messo ...... ha affermato che non ci sono prove per le accuse contro di lei, denunciando "atti di... Descritto come un " personaggio profondamente poco raccomandabile ", l'ex venditore didog è ...

NBA, "White Hot" a Miami: Jayson Tatum arriva in "bianco", ma la sua mano non è "calda" Sky Sport

Al grido di "White Hot" i tifosi di Miami sono stati invitati a presentarsi al palazzetto vestiti tutti in bianco - cosa che hanno prontamente fatto. E forse a mo' di provocazione anche la superstar d ...