La Promessa | la nuova soap di Canale5 | ecco quando inizia | orario e trama

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 23 maggio 2023) La prima puntata dellaLaandrà in onda lunedì 29 maggio dalle ore 14:45 su Canale 5. Le puntate saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva. Laè ambientata nel 1913 in Spagna. Al Palazzo “La” si festeggia il matrimonio di Tomás, erede L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di oggi: Ezio confuso… Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di stasera: tornano Marina e Roberto, mentre Silvia… Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di oggi: un mese alla fine e quanti intrecci! Gemma aspetta un bambino Terra Amara, le anticipazioni della puntata di oggi: Zuleyha deve abortire? ...