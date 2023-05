La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 29 Maggio al 2 Giugno 2023 | Il Dramma Di Jana!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 23 maggio 2023) Ladal 29al 2: Jana si fa assumere nella tenuta Laper fare luce su ciò che è successo alla sua famiglia e per vendicarsi. Un delitto però cambia i suoi piani… Laè la nuova soap opera spagnola che andrà in onda su Mediaset per tutta l’estate. Fin dalle primei telespettatori avranno modo di fare la conoscenza dell’intraprendente Jana, che sogna di lavorare per i marchesi di Lujan solo allo scopo di vendicarsi di loro. Jana vuole vederci chiaro su ciò che è successo alla sua famiglia e, al contempo, vuole che finalmente i responsabili paghino. Ecco che cosa sta per succedere. La...