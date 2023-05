La prima misura del governo per aiutare le zone alluvionate in Emilia-Romagna

... unacoperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche una una tantum fino a 3mila euro per i ... nel pieno rispetto della legalità ma anche rapida, per far ripartire una regioneper export ...... utilizzando i proventi di questaper ripristinare i beni culturali interessati" ha fatto ... nel pieno rispetto della legalità ma anche rapida, per far ripartire una regioneper export ...... ma se avessimo avuto subito dall'autorità religiosa tutte le carte, lo avremmo fermato". M. C. è stato raggiunto da unadi custodia cautelare emessa dalla Procura di Tivoli per violenza ...

Rugby, sconfitta di misura per la Pro Recco alla prima di playout: battuta da Valpolicella Genova24.it

Per entrambe le misure sono stati stanziati ... centro del Servizio Idrico Integrato le amministrazioni comunali e tutti i cittadini. Siamo stati i primi e probabilmente gli unici in Italia, inoltre, ...Il 46enne approfittava di attività e incarichi educativi e religiosi. I casi di pedoflia in provincia di Roma, di Ancona e un campo scuola nella Capitale ...