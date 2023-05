(Di martedì 23 maggio 2023) La lettera della'I nostri ragazzi e le nostre ragazze - spiega la- hanno vissuto le nostre stesse emozioni, sicuramente amplificate perché non ancora in grado di gestire ...

La lettera della'I nostri ragazzi e le nostre ragazze - spiega la- hanno vissuto le nostre stesse emozioni, sicuramente amplificate perché non ancora in ...è isolato fuori da. '...Gianluca Dradi ,al liceo "Nervi " Severini" a Ravenna , nei giorni scorsi ha inviato una ... A, invece, è stata un'odissea. A raccontare al nostro giornale le terribili dieci ore ...Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come, Castel Bolognese , Selva e San ...nel Ravennate e nel Bolognese "Impressionata davanti alla statua" In visita a Firenze laUsa ...

La preside di Faenza: "Evitiamo interrogazioni e verifiche" TGCOM

Anche se ci si avvia verso la fine dell’anno scolastico, i ragazzi dell’Emilia Romagna coinvolti nell’alluvione di questi giorni non dovrebbero essere sottoposti ad interrogazioni e verifiche: una vol ...La dirigente scolastica: "Sono una generazione ferita, ora hanno la testa da un'altra parte. Tra loro c'è chi può aver veramente perso tutto" ...