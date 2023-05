La politica energetica più stupida del mondo

Leggi su panorama

(Di martedì 23 maggio 2023) Così alcuni anni fa il Wall Street Journal (World’s Dumbest Energy Policy - WSJ) definiva la decisione della Germania di abbandonare la produzione di energia a carbone entro il 2038 perché Frau Merkel, impegnata a chiudere anche le centrali nucleari tedesche, minacciava di lasciare le famiglie tedesche, già gravate dai prezzi dell'energia più alti d'Europa per gli innumerevoli miliardi di euro sperperati in energie rinnovabili, senza l'unica fonte affidabile di elettricità rimasta in Germania. Come abbiamo visto le cose sono andate diversamente per il carbone (Quest’anno la befana porterà a Greta Thunberg del carbone - Panorama) mentre è diventata realtà la chiusura delle ultime tre centrali nucleari rimaste, per quanto molti esperti – ed anche alcuni ambientalisti – sostenessero che la Germania stava eliminando una fonte di energia sicura e priva di carbonio a favore di alternative ...