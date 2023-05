(Di martedì 23 maggio 2023) A Roma per gli impegni al Coni ma anche per presentare il suo libro Oro insieme a Elena Stancanelli e dopo il bagno di folla alla Stazione Termini per l'opera edita dalla Nave di Teseo. Federica ...

Federicadice nel Salone del Circolo Aniene tra soci, dirigenti sportivi e addetti ai lavori, che questo libro non è una favola ma la storia reale della sua carriera con dettagli che erano ...L'oro non è solo delle medaglie, ma di una lingua ("in veneto oro benòn significa va bene") e un sentimento dell'essere: "Oro non è solo quello che ho raccolto ma è una ricerca costante ...In realtà poco dopo aver lasciato Marin lagià stava frequentando Magnini, che tra l'altro era nello stesso ritiro della Nazionale. La rissa quasi sfiorata La storia tra lae ...

La Pellegrini e le confessioni capitali: "Ho detto tutto, senza filtri" La Gazzetta dello Sport

All’Aniene di Roma, presente Malagò, Federica ha parlato del suo ultimi libro e di progetti futuri: “Allenatrice Non a tempo pieno” ...Dalle 10 alle 12 tempo per le confessioni. Alle 12 il canto del Regina Coeli e ... Al termine della celebrazione processione con l’immagine pellegrina della Santa Vergine. Il pellegrinaggio presenta ...