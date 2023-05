La nuova legge che ti impedirà di viaggiare in auto di notte | scopri perché si chiama Edoardo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023) Gli incidenti stradali sono un fenomeno preoccupante, che ha mietuto ben 1.500 vittime nel 2022, un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. In particolare, i giovani sono coinvolti in modo preponderante nei tragici episodi, soprattutto durante le cosiddette "stragi del sabato sera". Per cercare di ridurre il numero di morti e feriti sulle strade italiane, è stato presentato l'emendamento "", che prevede il divieto per i neopatentati di guidare con più di un passeggero dalla mezzaalle 5 del mattino. La normativa, che andrà ad affiancarsi a quella già esistente contro la guida sotto l'influenza dell'alcool per i neopatentati, è stata battezzata così in onore diDivino, 17enne deceduto in un incidente stradale nel 2022. Una svolta importante, ma ancora tanto lavoro da fare per contrastare la piaga dei sinistri ...