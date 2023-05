La Nato non ci pensa Mosca horror | apocalisse nucleare | a un certo punto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) "Più distruttive diventano le armi che Kiev riceve, più si avvicina la possibilità di un'". Così l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, citato dai media locali, che torna a evocare scenari nucleari legandola alla via libera del presidente americano Joe Biden alla fornitura di F16 all'Ucraina da parte degli alleati europei. "Lanon prende sul serio questo scenario, altrimenti non fornirebbe armi così pericolose al regime ucraino. Quindi, a quanto pare, credono che un conflitto, o un', sia impossibile", ha detto in un'intervista a Rt Medvedev, secondo cui "a ungli eventi possono prendere una direzione del tutto imprevedibile" e "la responsabilità ricadrà interamente ...