La morte di Maria Giovanna Maglie | sui social è subito fiera del cattivo gusto Ecco chi si distingue

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 maggio 2023) Scrivere un tweet stupido, iperbolico e urticante è ormai il biglietto da visita per essere incoronato primattore per qualche ora. Il nome gira, e tutto fa brodo. Muore un personaggio famoso – nel caso odierno, purtroppo, è– e c’è chi adotta la tecnica morettiana: “Mi si nota di più se…”. Ovvio: ti si nota se vai nella direzione contraria alla civiltà, che impone pietas e rispetto per i morti. Niente. Un comico, Pietro Diomede, tira in ballo Michela Murgia, anche lei malata, ma di idee opposte alla. Uno spunto, anzi uno spuntino, per dire cheera “fascista”. Aggettivo dilatato oltre ogni limite comprensibile e giustificabile.come si esprime su Twitter il fenomeno del giorno: “Morta...