La ministra della Sanità senza reggiseno | la foto che fa il giro del mondo | occhio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Sui social sta facendo parecchio discutere ladiventata virale neldi poche ore di Kato Katsunobu, ministrodel Giappone. O meglio,. E che: una procace, giovane politica che in aula, tra i colleghi del governo nipponico guidato da Fumio Kishida, sfoggia un debordante décolleté. Talmente esagerato il seno, talmente risicati il tailleur e la camicetta bianca da far tracimare il memorabile Lato A. Roba da far girare la testa a un intero Paese. Qualcosa, però, non torna. E Bufale.net, tra i più attenti e affidabili siti di debunkingRete italiana, segnala la cosa: si parla, appunto"piccantedel MinistroSalute giapponese" e "per piccante intendiamo ...