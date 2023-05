(Di martedì 23 maggio 2023) Oggi sono molto triste perché è morta. Oltre che ad essere una collega giornalista,era un’. L’ultima volta che la intervistai fu in occasione delle elezioni politiche e, proprio durante Quarta Repubblica, ebbe un malore. Da lì in poi, è successo quello che è successo ovvero la sua malattia si è aggravata e l’ha portata alla morte. Aveva 70 anni era intelligente, controcorrente e decisamente troppo giovane per morire. Insomma, è morta un’ed è quindi stato inevitabile che la Zuppa di oggi sia stata un po’ più triste perchéera veramente una persona particolare. Nel mio libro Il Padreterno è liberale, parlo delle prime volte che ci siamo incontrati. Mi sembra che fosse quando ...

Lamamma è una, in realtà, io vorrei essere così come lei'. In quella stessa occasione aveva parlato della sua prima volta in uno studio di registrazione, che si era rivelata una sorta ...La notizia della morte è arrivata dall'Francesca Chaouqui che sui social ha scritto: 'E' ... Ecco la ragione dellalatitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora ...Un paese coperto dall'acqua, nel quale cerca di farsi strada 'Elisa,e compagna di scuola'. ' Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Anche ...

La mia amica non c’è più: ciao Maria Giovanna Maglie Nicola Porro

E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. Aveva 70 anni. A darne notizia è Francesca Chaouqui che era accanto a lei al momento del decesso, avvenuto al San Camillo di Roma. «Amici miei, Maria Gio ...La giornalista Maria Giovanna Maglie morta a 70 anni a causa di una complicazione venosa: ecco quale malattia aveva e perché era stata ricoverata.