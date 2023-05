La fidanzata di Cristian Totti

(Di martedì 23 maggio 2023)è apparso per la prima volta in una trasmissione condotta dalla madre Ilary Blasi, in compagnia della sua, Melissa Monti.: chi è laMelissa Monti su Donne Magazine.

Melissa Monti , ladiTotti, è una giovane attrice di 18 anni. Ha recitato in diverse fiction televisive come 'Mi chiamo Maya' e 'Solo per amore', e ha anche partecipato al film ...Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti è stato inquadrato diverse volte nella puntata di ieri ...La giovane coppia a Cologno Monzese per sostenere la conduttrice. Su Instagram la foto di ...

Sorpresa per Ilary Blasi: il figlio Cristian con la fidanzata nello studio dell'Isola Today.it

Ilary Blasi ha ricevuto una grandissima e bellissima sorpresa lunedì 22 maggio durante la diretta dell'Isola dei Famosi. La sorpresa non viene dall'interno del reality condotto dalla showgirl, bensì d ...Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, è apparso per la prima volta in uno show televisivo condotto dalla mamma, ed è accaduto durante la sesta ...