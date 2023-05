‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Caruso | non è finita Roglic ringrazi Kuss | Milan impara in fretta”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) IL GIRO D’ITALIA È FINALMENTE ENTRATO NEL VIVO È stata una bella tappa, con la scrematura della Jumbo che ha preso finalmente la corsa in mano, poi non si riesce a capirecosa abbia avuto, perché stava benissimo, altrimenti non avrebbe fatto tirare la squadra. LA FLESSIONE DISUL MONTE BONDONE Non penso cheabbia patito lo sbalzo di temperatura, più facile che abbia avuto una crisi di fame e che non si sia alimentato bene. In passato ha fatto sempre fatica nella terza settimana? Vedremo da giovedì se oggi è iniziata la sua flessione. UN JOAO ALMEIDA MAI VISTO Joao Almeida è la prima volta che lo vedo attaccare, per me è stato una sorpresa, come Dunbar. Il portoghese è cambiato completamente da come lo avevamo conosciuto, è proprio trasformato. La squadra vuol dire tanto, lo sta supportando alla grande, ha compiuto ...