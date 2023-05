La commedia in vernacolo “Quanta magagn” il 25 maggio 2023 a Castellaneta con replica domenica 28

(Di martedì 23 maggio 2023). Rieccola, puntuale come ogni anno, arriva la nuovaindel Gruppo A.N.S.P.I. diintitolato a “Don Nunzio Picaro”. “”: questo è il titolo della rappresentazione che viene messa in scena il 25 e 28, presso l’Aditorium 7 Febbraio 1985. Il canovaccio, molto divertente e con la tipica esasperazione delle caratteristiche dei vari personaggi, al quale ci ha ormai abituato l’ideatore e regista della manifestazione, Piero Giandomenico, gioca su intrecci vari tra i protagonisti i quali, dietro facce apparentemente pulite, nascondono i classici scheletri nell’armadio. Ad interpretare questo scenario di equivoci saranno Nicla Nardone, Pasquale Ladiana, Giovanni Di Pierro, Pina Descrivo, Angela ...

Domenica 21 Maggio ore 20:30 al Teatro Solimene di Montella (AV), in occasione del terzo appuntamento della stagione teatrale, ci sarà la nuovadella compagnia locale G. Delli Gatti Cose da pazzi scritto e diretto da Giovanni Cianciulli. Il dott. Lasperanza Massimo: Psichiatra lavora in uno studio di un ospedale psichiatrico e visita ...Grazie al Comune di Ponsacco per l'ospitalità, da parte nostra cercheremo di farvi ridere con unadegli equivoci diventata un cult delfiorentino". Rachele ha 11 anni e fin da ......12 Redazione Cultura 0 20 LECCE - La parodia in musica indell'Iliade di Omero: è "Lu pumu de la descordia" la nuovadi Liliana d'Arpe portata in scena al teatro Apollo a Lecce dal ...

Dopo mercoledì il calendario proseguirà a ottobre 2023: debutto il 4 con La Porta Al Sole che presenta “Le forche caudine“, commedia brillante in vernacolo, scritta da Ugo Palmerini per la regia di ...Sabato 27 maggio alle ore 21.15, al Teatro Giacomo Puccini di Altopascio, la Compagnia Teatrale La Combriccola, metterà in scena la nuova commedia in leggero vernacolo lucchese “Io ni farei un ...