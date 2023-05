Gli abbiamo chiesto di venire in Ucraina e di parlare conperch se ne vada", anche se su ... Come non ha dimenticato ladi Papa Francesco attraverso il nunzio Visvaldas Kulbokas che il 15 ...E ai vertici dell'Europarlamento dice di portare la "di san Francesco" che richiama al ...stato riconosciuto tale dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia e che si chiama VladimirGli abbiamo chiesto di venire in Ucraina e di parlare conperch se ne vada", anche se su ... Come non ha dimenticato ladi Papa Francesco attraverso il nunzio Visvaldas Kulbokas che il 15 ...

La “carezza” di Putin a Trump: ecco perché lo zar sanziona i nemici dell’ex capo della Casa Bianca La Stampa

L’ultimo elenco di americani sanzionati dalla Russia include persone che non hanno nulla a che fare con l’Ucraina, si tratta invece di uomini e donne che ...