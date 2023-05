La biorivitalizzazione è una tecnica di ringiovanimento della pelle adatta a tutte E rappresenta una valida alternativa alle procedure di chiurgia plastica

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 maggio 2023) Non crea gonfiori, non modifica i volumi del volto: chiamata anche biolifting, ladel viso è unadi medicina estetica che consiste in iniezioni cutanee di “cocktail” di attivi antietà, solitamente acido ialuronico associato a molecole antiossidanti e stimolanti. Principi attivi che lo specialista seleziona e dosa a seconda delle necessità. «È un’ottimaalla chirurgia, del tutto priva di rischi e senza effetti collaterali», spiega Mario Longo, medico chirurgo estetico direttore sanitario Studio San Damiano Milano. Acido ialuronico, idratante e replump ...