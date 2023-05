Accuse che dovranno essere eventualmente confermate da fonti ind9poendenti: Il governo bielorusso avrebbeparte alla deportazione illegale di bambini provenienti dai territori occupati dalla Russia in Ucraina . Lo hanno dichiarato i leader dell'opposizione bielorussa in esilio, in un rapporto ...... vite sospese trae Polonia. La sua prospettiva di giornalista è cambiata quando è ... Non ci ho pensato sopra un attimo, hola macchina fotografica e siamo partiti per vedere cosa ...Come accade già ine in altre repubbliche exsovietiche nominalmente indipendenti. ... Dopo pochi mesi Hitler, beffando il mondo intero, si eraanche il resto della Cecoslovacchia e a ...

La Bielorussia ha preso parte alla deportazione di bambini ucraini Globalist.it

Gli oppositori di Lukashenko, hanno dichiarato che 2.150 bambini ucraini, tra cui orfani di età compresa tra i 6 e i 15 anni, sono stati portati nei cosiddetti campi ricreativi e sanatori in territori ...È possibile difendere i diritti delle persone migranti se la politica erode lo stato di diritto In Belgio, Grecia, Italia e Polonia, tre avvocate e un responsabile di advocacy spiegano l’importanza d ...