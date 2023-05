Klick’s on ways | il Cammino dei viaggiatori anche a mobilità ridotta | “Un’opportunità inclusiva per tutti”

(Di martedì 23 maggio 2023) Il 19 maggio da Negrar di Valpolicella è partita la nuova edizione dion, ildi dieci, di cui otto persone a, attraverso diversi itinerari in Veneto per raccontare l’esperienza del viaggio lento e per valorizzare i territori. Il, organizzato dall’associazione Free Wheels, terminerà il 26 maggio a Motta di Livenza. Gli obiettivi? “Vogliamo promuovere il viaggio lento accessibile a chiunque, visto come opportunitàper. Il progetto è nato per condividere qualcosa che ho sperimentato sulla mia pelle, ossia che ilpuò restituire serenità e gioia di vivere”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è Pietro Scidurlo, presidente di Free Wheels, ...

Parte oggi da Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, la nuova edizione dion, il cammino di 10 viaggiatori, di cui 8 a mobilità ridotta, che attraversano il Veneto, per raccontare l'esperienza del viaggio lento e per valorizzare i territori, la loro ...Verona - Parte venerdì 19 maggio da Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, la nuova edizione dion, il cammino di 10 viaggiatori, di cui 8 a mobilità ridotta, che attraversano il Veneto, per raccontare l'esperienza del viaggio lento e per valorizzare i territori, la loro a ...ON- Un Progetto di promozione del turismo lento che porta persone a mobilità ridotta a viaggiare in autonomia attraverso strade e sentieri - FA TAPPA A CAMPOSAMPIERO LUNEDI' 22 MAGGIO. ...