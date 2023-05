Kate Middleton in imbarazzo | attacco sessista contro di lei | scoppia lo scandalo a corte

Leggi su howtodofor

(Di martedì 23 maggio 2023)messa indavanti a tutti da una frasepronunciatadi lei: è di nuovo. La famiglia reale inglese è da sempre nell’occhio del ciclone ma soprattutto diversi membri dellasono spesso al centro di qualche. L’ultimo in ordine di tempo ha però del clamoroso e vede come protagonista la futura regina. Questa volta però non è stata lei ad indignare gli altri membri della famiglia, i sudditi e la stampa ma la principessa del Galles è stata coinvolta in questa storia indirettamente. In queste ore infatti, laè stata la destinataria di una frase shock edavanti a tutti. Una situazione ...