Juventus | qualificarsi quest’anno per l’Europa è vitale | l’Uefa monitora e può intervenire

(Di martedì 23 maggio 2023) Il lunedì di fuoco vissuto dallarischia di pesare tanto, tantissimo sull’imminente futuro del club bianconero. Prima la penalizzazione di dieci punti inflitta dalla Corte d’Appello Figc per la vicenda delle plusvalenze, poi la disfatta del Castellani con la squadra in balia dell’avversario e sconfitta 4-1 dall’Empoli in una partita che, invece, avrebbe invece potuto rilanciare l’ottimismo dell’ambiente, con la qualificazione nelle proprie mani nonostante il -10. C’era aria di impresa e di gran finale di stagione, invece la squadra di Allegri è precipitata al settimo posto e lì è rimasta dopo il ko inaspettato e spiegato a livello psicologico con la distrazione e lo stress dovuto alle vicende extra-campo che sono arrivate a una conclusione solo un quarto d’ora prima della partita. Ma laè conscia cheper ...

Con la classifica attuale, la Roma sarebbe sesta ma in Conference League e lafuori dall'Europa. Se la Roma vince l'Europa League La Roma ha due vie perall'Europa e può ancora ...... dovevano dirle i dirigenti e i proprietari dellastessa in questi mesi. Società ...tolto la penalizzazione alla Juve perché siamo in Italia e adesso che non ha più possibilità di...Per questo la Juve deve sperare dicomunque a una coppa, fosse anche la Conference, ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 23 maggio - 11:...

Penalizzazione Juve, ricambia classifica. Ecco cosa serve all’Inter per qualificarsi in CL fcinter1908

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione della Federcalcio europea in merito alle possibili sanzioni verso la Juventus è attesa per giugno. La ...Con la classifica attuale, la Roma sarebbe sesta ma in Conference League e la Juventus fuori dall'Europa. Se la Roma vince l'Europa League La Roma ha due vie per qualificarsi all'Europa e può ancora ...