Juventus penalizzata ma i moralisti insorgono | le regole valgono solo per gli altri?

(Di martedì 23 maggio 2023), luogocomunisti, razzisti, negazionisti e retoricisti di tutto il paese perché non fate un silenzioso mea culpa riconoscendo che laè una organizzazione sociale che rappresenta un cattivo esempio di etica sportiva? Non dovete ammetterlo pubblicamente, non dovete esporvi, bastaun dignitoso silenziomenti vi viene ritirata la tessera di appartenenza al partito degli integralisti (forse ipocriti). Doping, calciopoli, passaportopoli, falso in bilancio, reati societari, abusi di mercato, manipolazioni e reati tributari sono i contesti criminosi in cui si è ritrovata, direttamente o indirettamente, condannata (sebbene il reato talvolta si è prescritto) e/o accusata la società bianconera negli ultimi 25 anni. Nonaddetti ai lavori (di cui abbiamo scritto qui qualche mese fa) ...