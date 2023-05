Juventus | nuova penalizzazione | ora che succede?

(Di martedì 23 maggio 2023) Laha subito una; situazione paradossale all’interno di una stagione che deve finire il prima possibile.(LaPresse)A poche minuti dall’inizio della gara con l’Empoli, laha subito una; i bianconeri, con il meno dieci inflitto, è scivolata dal secondo al settimo posto. Un nuovo cambio in classifica anche se, questa volta, più pesante di quello verificatosi dopo il meno quindici; a pochi passi dalla fine del campionato, lasi trova fuori dalla Champions e, con molta probabilità, non giocherà la prossima edizione del torneo internazionale per club più importate che ci sia. La sconfitta con l’Empoli è stata una diretta conseguenza di una stagione dove i ragazzi di Allegri non ...

... la Corte Federale d'Appello ha deciso di applicare unapenalizzazione in classifica allaper il caso plusvalenze pari a 10 punti. Un verdetto diffuso solamente in serata, a pochi ...... doppia contropartita per il top player della Lazio Laha toccato forse il punto più basso della stagione, perdendo 4 - 1 con l'Empoli, a poche ore dalla sentenza dellapenalizzazione.Nella giornata di lunedì è arrivata lasentenza contro la: tolti 10 punti ai bianconeri che scivolano al settimo posto in classifica . Champions League che si allontana per la squadra di Allegri ma sembra l'ultimo dei ...

Juve, la nuova classifica di Serie A dopo la penalizzazione di -10 punti Corriere dello Sport

Umberto Chiariello: “Una PENA che è un favore, NON una VENDETTA””. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “La Corte Federal ...L'ultimo treno per la Champions League passa domenica sera, all'Allianz Stadium di Torino, con Juventus-Milan (ore 20.45, diretta su DAZN). La penalizzazione di 10 punti comminata lunedì alla Juve ha ...