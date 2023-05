Juventus | Mauro sbotta | Torneo falsato | ecco chi andava punito - Top News

(Di martedì 23 maggio 2023) Non è piaciuta per niente a Massimola penalizzazione di 10 punti alla, ufficializzata peraltro neanche un'ora prima della gara di Empoli . Parlando alla Gazzetta l'ex tornante sottolinea

Non è piaciuta per niente a Massimola penalizzazione di 10 punti alla, ufficializzata peraltro neanche un'ora prima della gara di Empoli . Parlando alla Gazzetta l'ex tornante sottolineaMassimosi scaglia contro la giustizia sportiva dopo la sentenza di ieri sera che ha penalizzato ladi 10 punti a ridosso della partita, poi persa, di Empoli . Sulle pagine di Gazzetta dice: "...b>Massimo, la Corte federale d'Appello ha punito ladi dieci punti ( - 10 in classifica) per il caso plusvalenze. Cosa ha pensato quando ha letto la sentenza Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...

Mauro: "Juve, stagione falsata. Punite i dirigenti, non la squadra" La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato della sentenza sul processo plusvalenze ...Juventus penalizzata di 10 punti in classifica per il caso plusvalenze. Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ne ha parlato sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Il ...