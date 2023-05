Juventus | esiste un dio del calcio più equo dei dirigenti federali italiani

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 36ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 “Ti amo campionato perché non sei falsato” cantavano anni fa Elio e le Storie Tese. Questo che è ai titoli di coda, è probabilmente il primo campionato pulito dopo una lunga serie di campionati disonesti. Ieri la Corte Federale d’Appello ha chiuso – si ritiene definitivamente – un caso farsesco tipicamente all’italiana. Pochi minuti prima dell’inizio della partita contro l’Empoli ha sanzionato il club bianconero – per le plusvalenze degli anni precedenti – con dieci punti di penalizzazione in classifica. Si chiude una storia di punti tolti e poi ridati che ricorda molto quel tormentone di Verdone e le gambe della sora Lella. “E allungagli le gambe e aripiegagli le gambe. Io non ce la faccio più”. Sentenza benevola e grottesca assai. Che, limitando a 10 punti la penalizzazione, lasciava alla Juve aperto uno ...