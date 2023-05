Juventus | Elkann vuole la serie B | il piano per vendere

(Di martedì 23 maggio 2023) La situazione in casaè a dir poco tesa, al termine di una stagione che di “regolare” per i bianconeri non ha avuto nulla. Le dichiarazioni di Allegri, in risposta alle parole di Szczesny, lamentatosi della seconda stagione consecutiva senza trofei, ne sono la prova. Le manovre societarie hanno avuto un chiaro impatto sul percorso stagionale e ora ci si chiede quale sarà il futuro sul campo per i bianconeri, così come negli uffici del club. La nuova penalizzazione, ufficializzata pochi minuti di Empoli-Juve, è soltanto un tassello iniziale in un mosaico ancora tutto da comporre., nuova penalizzazione: cosa deciderà l’UEFA I giudici della Corte federale d’Appello hanno comminato allauna penalizzazione di 10 punti in classifica. Un colpo durissimo, giunto a un passo da Empoli-, il cui ...

Nella recente chiacchierata con John, Massimiliano Allegri ha garantito al proprietario del ... La2023 - 24 ricomincerà quindi da un mix di giovani e senatori, uno zoccolo duro formato ...nuda, scoperta, senza alibi, sciagurata come accade quando il vento è contrario e anche umido di pioggia. Nessuno stupore, lache tutti conoscevano non esiste più, ladegli ...Così ha chiuso il suo intervento Mauro: 'Improbabile che vedremo un divorzio con lui, in primis per il tipo di contratto che lo lega alla. Perè l'uomo giusto da cui ripartire in ...

Juventus, dietro le parole di Max: gli incontri con Elkann e la tensione per Giuntoli La Gazzetta dello Sport

I guai per la Juventus non sono finiti in questa stagione super 'particolare': possibili nuovi ripercussioni sul club bianconero ...Non soltanto il tecnico bianconero nel polverone delle critiche, anche diversi calciatori sul banco degli imputati della cattiva stagione della Juventus tra campionato e coppe ...