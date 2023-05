Juventus | Allegri | “Sul campo siamo secondi | ma così è uno stillicidio | ora basta Abbandonare? Sarebbe da vigliacchi”

(Di martedì 23 maggio 2023) Ai microfoni di DAZN, dopo il 4-1 subito dall’Empoli, Massimilianoha parlato del match, ma ha chiarito: «Racchiudere la stagione in una partita come questa credo sia molto riduttivo. Noi non dobbiamo trovare alibi e scuse perchélae laè abituata a vincere. In questo momento qui c’è da stringersi ancora di più perché non è facile. Ci sono 6 punti in palio e domenica arriva il Milan». «È una situazione strana – ha detto ancora –, 10 minuti prima della partita è venuta fuori la sentenza. Eravamo partiti anche bene, potevamo fare gol invece lo abbiamo preso alla prima occasione, poi ne abbiamo preso un altro. Abbiamo avuto situazioni favorevoli per segnare, potevamo già accorciare le distanze nel primo tempo. Questo non giustifica il crollo mentale».ha poi ...

Lacrolla ad Empoli 4 - 1 e tutto ciò è purtroppo reale! Nella stessa stagione la squadra diè stata ammazzata per la seconda volta dalla giustizia sportiva , ancora, ma nonostante tutto ...Ci dicano una volta per tutto dove deve stare lae ce lo dicano. E' uno stillicidio. A un certo punto basta...", dicea Dazn. La sconfitta arriva alla fine dell'ennesima prestazione ...Vale per noi e anche per lae i suoi sono professionisti e si sono guadagnati i punti in campo ". () 21:25 Marotta: "Vicenda complessa, non entro nel merito" " Preferisco non ...

Allegri: “Ci schiacciano ogni volta che ci rialziamo ma la Juve tornerà” Tuttosport

È iniziato così il casting per la panchina azzurra in vista della prossima stagione. Secondo l’emittente ufficiale del Napoli, si tratta di Roberto Mancini, attuale ct dell’Italia. Secondo quanto ...La Juve cade 4-1 sul campo dell’Empoli nel giorno della nuova penalizzazione in classifica. Questo il commento del tecnico Massimiliano Allegri dopo la partita raccolto da TuttoJuve. PRESTAZIONE – ...