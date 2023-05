Juventus | adesso che cosa succede | le prossime tappe giudiziarie tra ricorsi | manovra stipendi e Uefa

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Sono giorni duri per la, non solo sul campo dove la sconfitta di Empoli ha squarciato ancora una volta il velo che copre difficoltà di gioco e di tenuta psicologica di una squadra che non è serena ma non ha nemmeno idee, coraggio e voglia, ma soprattutto fuori, con il -10 in classifica arrivato ieri dalla Corte d’Appello Figc poco prima della sfida del Castellani che di fatto si è trasformato, a causa della sconfitta, in un -13 che lascia pochi margini per la qualificazione alla prossima Champions. Ma quali sono i prossimi passi per la società bianconera? Innanzitutto, bisognerà attendere le motivazioni della Corte Federale, che ha sanzionato con dieci punti di penalità il club bianconero per la vicenda delle plusvalenze (11 punti era stata la richiesta del procuratore Chiné) con il proscioglimento dei dirigenti senza deleghe, tra questi Pavel Nedved. ...