Sarà una coincidenza ma da quel progetto fallito, è naufragato gran parte dell'Universo, era ... come la manovra stipendi , altro capitolo delstagionale e forse del prossimo campionato.A Siviglia si è vista unavolitiva, presente a se stessa, ma l'attitudine all'offensività non ... con la sua qualificazione sofferta e bellissima per l'altalena di emozioni, idi ...Unsenza soluzione di continuità. L'euforia per la scorsa settimana con la semifinale di ... Inchiesta: si muove la Uefa, giustizia italiana lenta . Eurostangata, larischia l'...

Juve, saliscendi in Borsa dopo la penalizzazione | Serie A Calciomercato.com

Finalmente a carte scoperte, finalmente senza bisogno di fingere che sia una questione di giustizia o che venga applicato il diritto. La Juventus doveva essere punita duramente, affossata per il tenta ...Alcuni racconti iniziano d'obbligo con 'C'era una volta..' ma purtroppo questa non è una favola, o quantomeno non sembra promettere un lieto fine. La Società Juventus FC vive un momento particolare, f ...