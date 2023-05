Juve | perché Nedved è stato prosciolto e i vertici condannati

(Di martedì 23 maggio 2023) ... Arrivabene, Paratici e Cherubini - sono stati? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Pavel Nedved negli anni di dirigenzaè stato sempre presente. Appariva in continuazione accanto ai vertici del club, a partire da Andrea Agnelli. E alloral'ex vicepresidente bianconero è stato prosciolto da ogni accusa ...La"si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di ... Il ricorso della Juventus sul - 10 non è dunque certo, anchea breve si aprirà un nuovo fronte ......Molfetta nel match vinto ieri sera dall'Empoli sulla Juventus Serata difficile a maggior ragionela gara è iniziata poco dopo la notizia della sentenza finale sulla penalizzazione della...