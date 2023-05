Juve | Mauro | «Bisogna punire i dirigenti colpevoli | ma non la squadra e i tifosi»

(Di martedì 23 maggio 2023) Le parole di Massimosul momento difficile dellafra le difficoltà dellae le vicende giudiziarie Massimoha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione in casatra le difficoltà di campo ed extra-campo. -10 ALLA– «Il pensiero resta lo stesso dei mesi scorsi: ma lantus queste plusvalenze non le avrà mica fatte da sola? Si sta abbruttendo un po’ tutto, ma se le norme sono queste non mi sento di dare la colpa alla giustizia sportiva. Una cosa, però, sembra certa dopo quest’anno: c’è bisogno di riforme. E servono in fretta». CAMPIONATO FALSATO – «Bisognerebbe trovare un modo persocietà e, ma non lae soprattutto ...

Massimosi scaglia contro la giustizia sportiva dopo la sentenza di ieri sera che ha penalizzato la ... La forza dellaè sempre stata la famiglia illuminata e abile prima a scegliere e poi a ...b>Massimo, la Corte federale d'Appello ha punito la Juventus di dieci punti ( - 10 in classifica) per il caso plusvalenze. Cosa ha pensato quando ha letto la sentenza Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...Così i giocatori reagiscono, come accaduto per Szczesny su Allegri e la conseguente risposta del tecnico', ha poi aggiunto, mercato in tensione: dubbi su Di Maria e VlahovicFronte mercato,...

Mauro: "Juve, stagione falsata. Punite i dirigenti, non la squadra" La Gazzetta dello Sport

L’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro ha parlato della situazione in casa Juve tra vicende extra-campo e non solo Massimo Mauro, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato della situazione in c ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato della sentenza sul processo plusvalenze ...