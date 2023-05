Juve ko a Empoli | c’è il duro sfottò di Henderson a Vlahovic | cos’è successo

Se la squadra di Allegri avesse vinto contro l', la qualificazione in Champions sarebbe dipesa solo dai suoi risultati. Ora invece lanon deve vincere solo le sue partite rimanenti, ma ...L'ipotesi di unafuori dalle coppe è tutt'altro che peregrina, al di là del processo del 15 ... infatti, i bianconeri sono scivolati al settimo posto e lì rimasti dopo il disastro di. ...... che prima ha incassato il - 10 e poi ben quattro gol dall'confermando un finale di stagione ...ha deferito per responsabilità oggettiva e diretta otto dirigenti ed ex dirigenti della, e ...

Empoli-Juventus 4-1: la Champions appare un miraggio Tuttosport

Periodo nerissimo per la Juventus e per i suoi interpreti: uno su tutti l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, anche ieri impalpabile nel capitombolo di Empoli. Tuttomercatoweb.com svela come ...A tal riguardo il tecnico nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Juventus ha dichiarato che avendo un contratto di due stagioni nella società bianconera il suo futuro per quanto lo ...